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"Лобода больше не Света": известная певица перевоплотилась в мужчину

Сегодня, 13:45

На своей странице в Instagram артистка выложила новые фото.

Лобода
Светлана Лобода перевоплотилась в Боба Дилана lobodaofficial/instagram
Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода удивила поклонников своим новым образом.

Звезда примерила на себя образ американского певца Боба Дилана. На черно-белых снимках певица позирует в парике, мужском костюме, рубашке и с сигаретой в руке.

Однако, в комментариях подписчики артистки сошлись во мнении, что Лобода больше похожа на американскую певицу Лору Перголицци, известную под псевдонимом LP.

"Копия LP", "Гениальная LP", "Ты мне LP напомнила больше", - написали подписчики.

Подписчики звезды были поражены такой необычной фотосессией, и восприняли ее с чувством юмора.

"Лобода больше не Света", "Она ещё и мужчина", - пошутили поклонники. 

Ранее Светлана Лобода прокомментировала слухи о пластической операции.
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Светлана Лобода, певица, Боб Дилан, LP
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