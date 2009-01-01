Loboda рассказала, как оказалась на грани нервного и физического истощения

Певица года стала главной героиней последнего зимнего номера популярного издания

Светлана Лобода Instagram

Певица Loboda рассказала о конкуренции в шоу-бизнесе, зависимости от сериалов и физическом истощении во время туров, что ищет в отношениях, а также поделилась главным советом в своей жизни, которого придерживается и по сей день.

Приоткрыла звездные секреты Светлана Лобода в интервью изданию Отдохни.

Артистка считает, что в украинском шоу-бизнесе буквально единицы испытывают зависть. По мнению Светланы, люди, у которых все хорошо и кто полноценно развивается, вовлечен в работу и увлечен своим делом — очень открыто и доброжелательно относятся друг к другу, стараясь поддерживать и помогать.

"И я искренне рада, что у нас появляется такое артистическое братство. А конкуренция на сцене должна быть, безусловно. Но у нас ее пока, к сожалению, нет", — говорит певица.

Рассказала Loboda и о том, чего ей стоил прошлогодний всеукраинский тур, когда оказавшись на грани нервного и физического истощения, теряла сознание.

"Представьте ситуацию: у меня выход на сцену на очень важном мероприятии, а я лежу с капельницей с дико пониженным давлением. При этом врач кричит, что не отпустит на сцену ни при каких обстоятельствах. А я смотрю на нее и думаю: "Знали бы вы, что не отпустить артиста на сцену может только смерть" и через 2 часа я, едва дыша, уже пою первую песню", — вспоминает последствия напряженной работы певица.

"Сцена — это удивительная энергия. Она воскрешает и дарит крылья. Но той весной я для себя решила, что работать буду много, но не на износ", — поделилась выводами Loboda.

Удерживать такой ритм и при этом получать удовольствие от жизни Светлане помогает главный совет, который в свое время дала ей бабушка. Она пожертвовала блестящей карьерой оперной певицы ради своего мужа и всю жизнь об этом жалела, поэтому посоветовала внучке, если придется выбирать между любовью и сценой — выбирать себя.

"Любовь имеет свойство заканчиваться, даже самая сильная. И настоящее чувство никогда не будет стоять преградой на пути к мечте. Живи сердцем, слушай его голос. И никогда не теряй музыку внутри", — эти слова бабушки идут со мной по жизни, и я всегда выбираю свою мечту. А моя мечта — это свет рампы, сцена, мои зрители и вечная музыка", — призналась Loboda.

Напомним, Сеть порвала пародия на песню Светланы Лободы.