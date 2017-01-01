Лобода рассказала об опыте секса втроем

Лобада не стала уточнять, когда и с кем имела такой сексуальный опыт.
Так, в эфире Love Radio Москва ведущие Денис Курочкин и Александр Соколов, Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и принимала участие в сексе втроем.
Такие высказывания вызвали огромный интерес у ведущих программы, однако певица не стала уточнять, когда и с кем имела такой сексуальный опыт.
На видео – этот фрагмент можно посмотреть с 11:20
Напомним, Светлана Лобода, выступила на свадьбе футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасов, бывшего мужа певицы и звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.