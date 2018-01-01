"LOBODA сделала грудь". Певица прокомментировала слухи о пластической операции

Исполнительница ответила на обвинения с иронией.

Светлана Лобода ответила на слухи об увеличении груди. Фото: Instagram/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода , которая в последнее время выступает преимущественно в России, с сарказмом ответила поклонникам, которые убеждены, что исполнительница пользуется услугами пластических хирургов.

Фанатам, которые сомневаются в истинности ее форм, исполнительница ответила в Instagram.

Лобода опубликовала фотографию с пышными формами, которую сопроводила загадочной подписью.

"Тренд последних нескольких заголовков "LOBODA сделала нос", наконец- то, должен затмить шквал новых статей "LOBODA сделала грудь". Как же хорошо, что у меня постоянно есть время что-то делать!", - написала певица.

Слова артистки неоднозначно были встречены поклонниками: кто-то раскритиковал ее за "вранье", а некоторые поддержали звезду и в очередной раз заверили, что она выглядит великолепно.

"Не, ну делали же пластику, зачем так нагло отрицать. Может, нос и грудь не делали, но лицо явно резаное, про губы вообще молчу. Лучше просто не комментировать эти слухи", "Да Лобода давно сделала и губы, и грудь... И скулы.... Они все это делают", "Ну сделала и сделала, это ее тело, она себя хочет такой, какое всем дело?", "Всем ни угодишь, главное, чтобы нравилось ей, кому какое дело?" — написали пользователи Instagram.

Напомним, ранее Лобода поделилась с подписчиками фото с примерки сценических костюмов. На снимке артистка облачена во все черное: майку, необычные штаны, и туфли. Хмурый образ дополнила черная фата с короной.