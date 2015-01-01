Loboda встретит новый год в США, а Рождество —в Доминикане

По словам артистки, в официальную резиденцию лета, как обычно, летит с семьей.

Светлана Лобода с дочькой Евангелиной Пресс-служба

По традиции Loboda украсила новогодний номер "Теленедели".

Во время "космической" фотосессии Светлана с подросшей дочерью Евангелиной окунулась в беззаботный мир детства — покатались на лучших аттракционах в самом большом крытом парке Европы Lavina Mall, совместив приятное с полезным.

В преддверии праздника артистка поделилась своим настроением с поклонниками и рассказала, как и где планирует встретить Новый год и провести зимний отпуск.

"В связи с тем, что в ночь с 31 декабря на 1 января мы выступаем в Майами, праздновать Новый год будем в США, на берегу океана. Поэтому елку дома я нарядила только для Евочки, больше никаких специальных приготовлений или предновогодней суеты не планирую. Провожаю этот год и встречаю новый, как и мечтала: на сцене, под солнцем и в окружении своей семьи — без мамы и Евы я никуда", — рассказала певица.

Прямиком из Майами певица отправиться в уникальный частный отель в Доминиканской республике. На острове Гаити Светлана планирует расслабиться и "восстановить жизненный баланс".

Также артистка сделала откровенное признание, рассказав, что именно загадает в новогоднюю ночь: " В этом году я особенно остро ощутила, как мне не хватает в жизни любви. Женщина должна быть любима. Особенно артистка. В моем же случае мне важно любить так сильно, чтобы тень сцены не перекрывала силуэт мужчины, — прокомментировала Loboda.

Напомним, Loboda на раритетном авто вылетела в кювет.