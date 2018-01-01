Лолита хочет забрать дочь из Украины в Россию

Артистка хочет, чтобы ее ребенок учился в РФ.

Артистка хочет, чтобы ее ребенок учился в РФ Фото: Instagram

Российская певица Лолита Милявская , которой запретили въезд в Украину до 2020 года, заявила, что ее дочка Ева точно не станет получать высшее образование в Украине.

Дочь Милявской Ева практически с самого рождения живет в Киеве с бабушкой и дедушкой. Сейчас дочери певицы уже 19 лет, в этом году она оканчивает школу. Лолита уже задумалась о том, где будет учиться ее ребенок, пишет "КП" в Украине".

"Ева в этом году будет сдавать выпускные экзамены в школе, а потом много-много учителей станут заниматься с ней, чтобы она училась дальше. Мы не будем в этом году поступать в вуз, потому что Еве нужна адаптация к русскому языку. У Евы склонность к языкам, она хорошо говорит по-английски, по-немецки. Хочу, чтобы она стала переводчиком - литературным, техническим, каким угодно. Но знаю точно, что в Украине она учиться не будет. И в Лондон не поедет - там наркотики, да и принц женится - значит, моей там уже делать нечего. А про Россию пока думаем, какой вуз выбрать", - поделилась артистка.

"Меня не пускали в Украину и не пустят даже на выпускной вечер, это уже понятно. А моя мама в 75 лет не сможет вести прямой эфир с праздника Евы - ей сложно объяснить, как это сделать", - пожаловалась Лолита.

Дочери Лолиты Еве уже 19 лет Фото: Instagram

Ранее Лолита показала подросшую дочь.