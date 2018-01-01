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Лопес надела на день рождения бойфренда откровенный купальник: фото

Сегодня, 00:27
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1 / 5 (Фото: The Daily Mail)

Исполнительница устроила любимому праздник на шикарной яхте.

 

Популярная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес провела летний день на пляже со своей семьей. Причиной для этого является день рождения ее бойфренда – бейсболиста Алекса Родригеса.

Как сообщает The Daily Mail, для своего любимого, которому 27 июля исполнилось 43 года, горячая Дженнифер подготовила особый праздник, который начался на яхте.

Для поездки 48-летняя артистка надела белый сплошной купальник, в котором виднелась ее пышная грудь. Пляжный образ Дженнифер Лопес дополнила короткими шортами и золотыми украшениями. Сплетенные волосы и отсутствие макияжа завершили look певицы.

Впоследствии Дженнифер Лопес сменила свой наряд на роскошное белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Само же празднование дня рождения состоялось в домике на берегу океана.

Напомним, Дженнифер Лопес похвасталась стройной фигурой в спортивной форме, засветив грудь через прозрачный топ.

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Теги:  
Дженнифер Лопес, образ, стиль, бойфренд, день рождения
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