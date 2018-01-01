Лопес надела на день рождения бойфренда откровенный купальник: фото

Исполнительница устроила любимому праздник на шикарной яхте.

Популярная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес провела летний день на пляже со своей семьей. Причиной для этого является день рождения ее бойфренда – бейсболиста Алекса Родригеса.

Как сообщает The Daily Mail, для своего любимого, которому 27 июля исполнилось 43 года, горячая Дженнифер подготовила особый праздник, который начался на яхте.

Для поездки 48-летняя артистка надела белый сплошной купальник, в котором виднелась ее пышная грудь. Пляжный образ Дженнифер Лопес дополнила короткими шортами и золотыми украшениями. Сплетенные волосы и отсутствие макияжа завершили look певицы.

Впоследствии Дженнифер Лопес сменила свой наряд на роскошное белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Само же празднование дня рождения состоялось в домике на берегу океана.

Напомним, Дженнифер Лопес похвасталась стройной фигурой в спортивной форме, засветив грудь через прозрачный топ.

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