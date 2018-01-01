Лопнули брюки: Кэти Перри оконфузилась на публике, и "посветила" оголенной попой

Забавный случай произошел во время прямого эфира песенного шоу.

Забавный случай произошел во время прямого эфира песенного шоу instagram.com/katyperry

С американской певицей Кэти Перри во время прямого эфира шоу талантов "American Idol", где она сидит в жюри проекта, произошел курьезный случай.

Когда певица обсуждала выступление одной из участниц, у исполнительницы лопнули штаны. Видео курьеза было опубликовано на YouTube-канале Entertainment Tonight.

Кэти не постеснялась, и продемонстрировала зрителям свою попу. Другой судья "American Idol" Лайонел Ричи раскраснелся и бросился заслонять свою раскованную коллегу, но ему это не удалось.

Помощнице Перри удалось быстро устранить проблему, и певица продолжила оценивать выступления конкурсантов.

Ранее в США Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к 19-летнему парню.