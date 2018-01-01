"Лошадь красивее". Анастасия Волочкова покрасовалась с жеребцом, фото

Российская балерина позировала на территории конноспортивного комплекса.
Снимок был сделан в Московской области на территории конноспортивного комплекса, говорится на странице артистки в Instagram.
"Мы...", — коротко подписала фото Волочкова.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лошадь красивее, чем вы", — написала kulieva_zaira.
"Какая вы красивая! Какой шикарный жеребец!", — считает ballerinasinging. "Классно получилось, Настя, вы красавица", — похвалила tatiana.3790.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что ей с дочерью Ариадной подарили "нереально крутого коня". По словам балерины, животное имеет кличку Зорро.
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