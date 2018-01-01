Лучевая терапия не помогла: стало известно о состоянии здоровья страдающего раком актера Караченцова

Помощь израильских медиков не помогла Николаю Караченцову.

Николай Караченцов продолжает борьбу с недугом Instagram

Знаменитый актер Николай Караченцов , продолжающий борьбу с онкологическим заболеванием, недавно вернулся в Россию из Израиля, где проходил курс лечения в одной из местных клиник.

По словам супруги 73-летнего актера Людмилы Поргиной, помощь израильских медиков не помогла Караченцову, пишет "СтарХит".

Отмечается, что знаменитого актера, которому год назад диагностировали рак легкого, теперь ожидает новый курс лечения.

"Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде "засушить" злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт — лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы", — рассказала жена Караченцова.

Как ранее сообщалось, Караченцова, у которого диагностировали четвертую стадию рака, экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Актер якобы подхватил вирус после химиотерапии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram