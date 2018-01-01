Сегодня, 18:10 RSS

"Лучшее извинение — цветы": Валерий Меладзе рассказал, как ему удается помириться с женой

Сегодня, 16:21

В семье артиста возникают ссоры, но он пытается их уладить с помощью подарков.

Меладзе и джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: hochu.ua
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева женаты с 2014 года – он женился на певице сразу, как только получил развод от своей бывшей супруги Ирины.  У пары в то время был общий сын Константин, а младший Лука родился в год свадьбы.

Меладзе признался, что ему не удается избежать конфликтов в сесье, однако он знает, как загладить свою вину, передает "СтарХит".

"Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга. Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный", - признался артист.

По словам Меладзе,  он старается не только уделять время жене, но и детям – для него собоенно важно воспитать сыновей правильно.

"С мальчишками, конечно, все не так, как с девочками. Я с ними, если можно так сказать, больше работаю, стараюсь показать какие-то моменты, которые должен знать парень, чтобы это стало частью его мышления, когда он станет мужчиной", — отметил Меладзе.

Ранее Меладзе и Джанабаева впервые за долгое время вместе вышли в свет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, ссора
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности