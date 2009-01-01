"Лучшие друзья". Дмитрий Комаров показал брата и сестру, опубликовано фото

Телеведущий покатался на яхте по Киевскому морю.
Снимок с родными он разместил в Instagram.
Фото было сделано на яхте в Киевском водохранилище (Киевское море).
"Мои лучшие друзья — брат (Николай — Ред.) и сестра (Ангелина — Ред.). Двойняшки… Яхта не моя)", — говорится в подписи под ним.
Ранее Дмитрий Комаров обеспокоил своих фанов, выложив в Сеть снимок, где изображен на больничной койке. По словам телеведущего, он обратился к медикам, чтобы "починить ноги", но не рассказал, что именно с ним произошло.
Фото: instagram.com/komarovmir, видео: ТСН