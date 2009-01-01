"Лучшие друзья". Дмитрий Комаров показал брата и сестру, опубликовано фото

Телеведущий покатался на яхте по Киевскому морю.

Дмитрий Комаров instagram.com/komarovmir

Ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку"показал фотографию со своими лучшими друзьями — братом Николаем и сестрой Ангелиной.

Снимок с родными он разместил в Instagram.

Фото было сделано на яхте в Киевском водохранилище (Киевское море).

"Мои лучшие друзья — брат (Николай — Ред.) и сестра (Ангелина — Ред.). Двойняшки… Яхта не моя)", — говорится в подписи под ним.

Дмитрий Комаров с сестрой и братом instagram.com/komarovmir

Ранее Дмитрий Комаров обеспокоил своих фанов, выложив в Сеть снимок, где изображен на больничной койке. По словам телеведущего, он обратился к медикам, чтобы "починить ноги", но не рассказал, что именно с ним произошло.

Фото: instagram.com/komarovmir, видео: ТСН