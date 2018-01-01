Смерть Олега Треповского: лучшие роли актера

Карьера актера началась на театральных подмостках и продлилась чуть более четверти века.

25 апреля 2018 года на 53-м году жизни скончался известный театральный, кино- и телевизонный актер, народный артист Украины Олег Треповский.

На театральной сцене он прославился, сыграв главную роль в спектакле "Молодые годы Короля Людовика XIV" − в Национальном академическом театре имени Леси Украинки. Затем Треповский играл в постановках "История одной страсти", "Любовь студента", "Тойбеле и ее демон", "Госпожа министерша", "Тайны мадридского двора", "Циничная комедия".

Широкую народную известность он получил, сыграв роль Губанова в 1999-м в телевизионном сериале "День рождения Буржуя" (режиссер – Анатолий Матешко). Кроме того, Треповский играл в популярном сериале "Возвращение Мухтара", "Сваты", "Єфросинья", "Узнай меня, если сможешь", "Кедр" пронзает небо".

В последние годы актер снялся в фильмах "Голден лав" и "Добро пожаловать на Канары" (оба – 2016 год). Последняя картина с участием Олега Треповского − "Тайный дневник Симона Петлюры" (режиссер - Олесь Янчук), где он перевоплотился в еврейского поэта Самуила Шварцбурда.

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