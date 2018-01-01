Львовские радикалы выдвинули ультиматум Ирине Билык

Если артистка не выполнит требования, активисты пообещали сорвать ее концерт.

Концерт Ирины Билык во Львове под угрозой Фото: beztabu.net

Общественные патриотические организации города Львова выдвинули ультиматум народной артистке Украины Ирине Билык.

Активисты обвиняют ее в том, что она не признала публично Россию агрессором, и была на юбилейном концерте Филиппа Киркорова "в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства".

Если она откажется выполнить требование радикалов, концерт, который запланирован на 6 марта во Львовском оперном театре, будет сорван.

"Она должна сказать публично, что Россия — агрессор и все вопросы будут сняты", — заявил общественный активист Олег Радик на пресс-конференции.

Также радикалы потребовали от руководителя Оперного театра Василия Вовкуна отменить выступление Билык: "Сейчас мяч на стороне Оперного".

В ответ на это продюсер певицы Олег Збаращук заявил, что концерт во Львове состоится, и "Ирина Билык отчет перед псведопатриотами давать не собирается".

Также продюсер отметил, что поездка в Кремлевский дворец – это личное дело Билык, она там не выступала, а присутствовала как частное лицо.

Также певица 19 марта должна выступить в Одессе в Музкомедии, но уже поступают призывы к срыву ее концерта там. Активист "Правого сектора" Сергей Стерненко написал в январе в фейсбуке: "Я, конечно, все понимаю. Шоу-бизнес - это, в первую очередь, все-таки бизнес. Деньги, ничего личного. Но, по моему мнению, достоинство и уважение к самим себе должны стоять выше любых денег. Тем более, что после всех скандалов Билык не принесла извинений украинцам, а только отгавкивалась в стиле "сам дурак".

Ранее Ирина Билык показала свои детские фото с новогодних утренников.