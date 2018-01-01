"Ляпота". Вика из "НеАнгелов" позировала в банном халате, фото

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1 / 2 Виктория Смеюха на кровати позировала в банном халате (instagram.com/vikanablack)

Певица сфотографировалась на кровати.

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена на кровати в банном халате и намотанным на голове полотенцем.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ляпота", — написала ani_ana_ana. "Класс", — похвалила vita_balaba. "Красивая", — считает impi1991.

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделились снимками, сделанными в канадском городе Монреаль. Певица позировала в белом легком платье, посмотреть фото можно здесь.

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