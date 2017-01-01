"Любимая поза". Тина Кароль заинтриговала поклонников соблазнительным снимком

Исполнительница усиленно трудится над репетициями номеров для своей концертной программы.

Тина Кароль Ukrainianwall.com

Известная украинская поп-певица Тина Кароль заинтриговала своих подписчиков и прочих пользователем сети стильным и соблазнительным черно-белым фото.

Тина Кароль на репетиции Instagram

Артистка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото она запечатлена в окружении танцовшиц своего балета во время репетиции очередного номера концертной программы. Кароль сидит на стуле с микрофоном, широко расставив ноги в прозрачных колготах.

Instagram-подписчики исполнительницы забросали ее хвалебными и комплиментарными комментариями.

Instagram

Instagram

Напомним, ранее певица в новогоднюю ночь покорила пользователей сети своим сексуальным образом.





