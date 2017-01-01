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"Люблю": Анна Седокова призналась в чувствах новому ухажеру

Сегодня, 06:29

Экс-"Виа Гра" в Instagram намекнула на новые отношения.

instagram.com/annasedokova
Седокова
Анна Седокова удивила своих подписчиков в Instagram, поделившись фото с огромным букетом роз.  После расставания отцом своего третьего ребенка Гектора 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, певица долгое время не выкладывала никаких фото с романтичным подтекстом, но в этот раз Седокова решила поделиться радостью.

В подписи к снимку артистка намекнула на новые отношения, и призналась в чувствах тайному возлюбленному.

"Ночные цветы самые прекрасные. Вот просто так. Потому что любит. Потому что говоря со мной по телефону ему на секундочку показалось, что мне грустно. В жизни было столько цветов, а эти особенные. Люблю", — написала певица. 

instagram.com/annasedokova
Седокова

Фотография набрала боле 140 тысяч лайков, в комментариях поклонники звезды порадовались за Седокову "Я очень рада)) Это такое счастье", "Везет!". 

Напомним, недавно Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню "На воле".

 

 

 

 
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Анна Седокова, рассталась, отношения, возлюбленный
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