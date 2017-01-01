"Люблю": Анна Седокова призналась в чувствах новому ухажеру

Экс-"Виа Гра" в Instagram намекнула на новые отношения.

Седокова

Анна Седокова удивила своих подписчиков в Instagram, поделившись фото с огромным букетом роз. После расставания отцом своего третьего ребенка Гектора 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, певица долгое время не выкладывала никаких фото с романтичным подтекстом, но в этот раз Седокова решила поделиться радостью.

В подписи к снимку артистка намекнула на новые отношения, и призналась в чувствах тайному возлюбленному.

"Ночные цветы самые прекрасные. Вот просто так. Потому что любит. Потому что говоря со мной по телефону ему на секундочку показалось, что мне грустно. В жизни было столько цветов, а эти особенные. Люблю", — написала певица.

Седокова

Фотография набрала боле 140 тысяч лайков, в комментариях поклонники звезды порадовались за Седокову "Я очень рада)) Это такое счастье", "Везет!".

Напомним, недавно Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню "На воле".