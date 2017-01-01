"Люблю": Анна Седокова призналась в чувствах новому ухажеру

Экс-"Виа Гра" в Instagram намекнула на новые отношения.
В подписи к снимку артистка намекнула на новые отношения, и призналась в чувствах тайному возлюбленному.
"Ночные цветы самые прекрасные. Вот просто так. Потому что любит. Потому что говоря со мной по телефону ему на секундочку показалось, что мне грустно. В жизни было столько цветов, а эти особенные. Люблю", — написала певица.
Фотография набрала боле 140 тысяч лайков, в комментариях поклонники звезды порадовались за Седокову "Я очень рада)) Это такое счастье", "Везет!".
Напомним, недавно Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню "На воле".