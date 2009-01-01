Мадонна ищет персонального тренера через Интернет

В свои 58 лет поп-дива выглядит на полтора десятка лет моложе.

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Певица Мадонна запустила конкурс на замещение вакантной должности персонального тренера.

Об этом певица сообщила, выпустив видео, где она с удовольствием поедает картофельные чипсы, пишет Сплетник.

Соискателям предлагается снять ролик, в котором они должны показать, что одинаково хорошо владеют и техникой танца, и техникой воркаута. Чтобы поп-дива смогла разглядеть каждого, к записи необходимо добавить хештеги MadonnaChallenge и DanceOn.

Финалистов определят участники сообщества DanceOn, которое насчитывает около 100 миллионов пользователей и был основан при участии Мадонны в 2010 году. Однако победителя все же определит сама артистка: лучшие из лучших отправятся в Нью-Йорк, где будут работать с певицей, пока она не сделает окончательный выбор.

Стоит напомнить, что Мадонна известна своей пламенной любовью к физическим нагрузкам. И эта любовь взаимна: в свои 58 лет поп-дива выглядит на полтора десятка лет моложе. Основа ее системы тренировок — совмещение фитнеса с танцем.

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