Мадонна на унитазе: фотограф поймал певицу в пикантный момент

Артистка не стесняясь смотрела прямо в камеру.

Мадонна не стеснялась фотографа Фото: Reuters

Известный фэшн-фотограф Мерт Алас поделился с поклонниками фото, на котором запечатлена сидящей на унитазе 59-летняя американская поп-звезда Мадонна.

Такой провокационный снимок фотограф выложил на своей странице в Instagram. Певица в кадре сидит в облегающей майке и спущенных штанах.

"В моем туалете побывала королева", - подписал фотограф кадр.

Поклонники оценили снимок в более чем 30 тысяч лайков и пол тысячи комментариев. Фанаты отметили, что теперь этот ценный унитаз можно продать за сотни тысяч долларов.

"Я бы продал этот туалет на ebay!" - пишет один из комментаторов.

"Королева на ее троне", "Твой туалет теперь благословлен!"- пошутили другие.

Публикация от Mert Alas (@mertalas) Фев 18, 2018 в 9:05 PST

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