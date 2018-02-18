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Мадонна на унитазе: фотограф поймал певицу в пикантный момент

Вчера, 16:19

Артистка не стесняясь смотрела прямо в камеру.

Мадонна
Мадонна не стеснялась фотографа Фото: Reuters
Известный фэшн-фотограф Мерт Алас поделился с поклонниками фото, на котором запечатлена сидящей на унитазе 59-летняя американская поп-звезда Мадонна.

Такой провокационный снимок фотограф выложил на своей странице в Instagram. Певица в кадре сидит в облегающей майке и спущенных штанах.  

"В моем туалете побывала королева", - подписал фотограф кадр.

Поклонники оценили снимок в более чем 30 тысяч лайков и пол тысячи комментариев. Фанаты отметили, что теперь этот ценный унитаз можно продать за сотни тысяч долларов.

"Я бы продал этот туалет на ebay!" - пишет один из комментаторов.

"Королева на ее троне", "Твой туалет теперь благословлен!"- пошутили другие. 

Ранее Мадонна поразила поклонников "голым" селфи.
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Мадонна, унитаз, фото, Мерт Алас
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