Мадонна опубликовала пикантное фото, подтвердив свое участие в грядущем марше против Трампа

На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.
Снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.
Данным фото знаменитость подтвердила свое участие в женском марше против Дональда Трампа, который состоится 21 января в Вашингтоне, на следующий день после инаугурации новоизбранного президента США.
"Давайте сделаем это! Миллионный женский марш! Будьте здесь!" — призывала американская поп-королева.
Напомним, музыкант Моби высмеял предложение Трампа сыграть сет на инаугурации.