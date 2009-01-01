Мадонна опубликовала пикантное фото, подтвердив свое участие в грядущем марше против Трампа

На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.

Мадонна Instagram

Скандальная американская поп-звезда Мадонна поделилась откровенным фото, подтвердив свое участие в протесте против новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.

Данным фото знаменитость подтвердила свое участие в женском марше против Дональда Трампа, который состоится 21 января в Вашингтоне, на следующий день после инаугурации новоизбранного президента США.

Instagram

"Давайте сделаем это! Миллионный женский марш! Будьте здесь!" — призывала американская поп-королева.

Напомним, музыкант Моби высмеял предложение Трампа сыграть сет на инаугурации.