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Мадонна опубликовала пикантное фото, подтвердив свое участие в грядущем марше против Трампа

Сегодня, 15:41

На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.

Мадонна
Мадонна Instagram
Скандальная американская поп-звезда Мадонна поделилась откровенным фото, подтвердив свое участие в протесте против новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

На фото изображен оголенный женский лобок с интимной стрижкой.

Данным фото знаменитость подтвердила свое участие в женском марше против Дональда Трампа, который состоится 21 января в Вашингтоне, на следующий день после инаугурации новоизбранного президента США.

Мадонна
Instagram

"Давайте сделаем это! Миллионный женский марш! Будьте здесь!" — призывала американская поп-королева.

Напомним, музыкант Моби высмеял предложение Трампа сыграть сет на инаугурации.

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Мадонна, пикантное фото, лобок, марш против Трампа
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