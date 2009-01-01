Мадонна переехала жить в Португалию ради сына

Дэвид стал учеником молодежной академии португальского футбольного клуба "Бенфика".
Об этом пишут Публичные люди, ссылаясь на Mail On Sunday.
Дэвид стал учеником молодежной академии португальского футбольного клуба "Бенфика", поэтому уже в сентябре Мадонна, ее 11-летняя дочь Мерси Джеймс и 4-летние близнецы Стелла и Эстер переедут в Лиссабон. Другие дети певицы останутся на прежних местах — 20-летняя Лурдес продолжит обучение в Америке, а 17-летний Рокко будет и впредь жить в Лондоне со своим отцом Гаем Ричи.
"Мадонна больше не является туристом, она сейчас живет в Лиссабоне", — пишут португальские СМИ, ссылаясь на то, что еще в июне этого года Мадонна приобрела внушительного размера особняк в Лиссабоне за сумму, превышающую миллион долларов.
Известно также, что Мерси Джеймс, Стелла и Эстер уже устроены в учебное заведение – они будут посещать престижный французский лицей, стоимость обучения в котором составляет 38,5 тысячи долларов в год.
Напомним, суд запретил продавать старые трусы Мадонны на аукционе.