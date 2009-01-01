Мадонна усыновит еще двоих детей

Ранее она уже усыновила мальчика Дэвида Банду и девочку Мерси Джеймс.

Певица Мадонна Instagram

По информации западных изданий, певица Мадонна планирует усыновить двоих детей из Малави.

Об этом пишет viva.ua.

Мадонна — настоящая современная женщина, которая умело совмещает карьеру и личную жизнь. Поп-дива не только сумела стать одной из самых выдающихся знаменитостей, но и воспитать четверых детей, двоим из которых она не является биологической матерью.

Однако на четверых детях Мадонна решила не останавливаться и повторить судьбу Анджелины Джоли: певица решила усыновить еще двоих детей. Как сообщают западные издания, малыши родом из Малави. Эту информацию уже подтвердил официальный представитель Верховного суда Малави Мленга Мвула, отметив, что заседание по делу об опеке состоялось 25 января.

Ранее она уже усыновила мальчика Дэвида Банду и девочку Мерси Джеймс, которые уже много лет живут вместе с ней.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи задумались об усыновлении ребенка.