Мадонна впервые показала удочеренных детей

Их мать умерла, а отец решил не принимать участие в воспитании.

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На днях стало известно, что певица Мадонна удочерить двух девочек-близняшек.

Певица взяла девочек из Малави.

Их мать умерла, а отец решил не принимать участие в воспитании, давно бросив ради новой семьи. Кстати, говорят, что он был в зале суда, когда решался вопрос об удочерении девочек, — передает peopletalk.

Несмотря на то, что обычно предпочтение отдается более молодым родителям, судья Фиона Муайл отметила, что Мадонна способна предоставить детям семью "в роскошном, просторном и комфортном доме в хорошем районе".

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Певица уже воспитывает двоих приемных детей из Малави. В 2006 году она усыновила мальчика Дэвида, а в 2009 году — девочку Мерси. Сейчас им обоим по 11 лет. Также у Мадонны есть 16-летний сын Рокко от Гая Ричи и 20-летняя дочь Лурдес от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона.

Напомним, отец Бейонсе рассекретил пол ее будущих детей.