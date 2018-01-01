Мадонна заявила о вероятном замужестве: фото

В блоге исполнительница опубликовала снимок в соответствующем наряде.

Мадонна заинтриговала поклонников Фото: Instagram//Мадонна

Скандально известная американская певица Мадонна заинтриговала своих подписчиком и фанатов сообщением о том, что она скоро будет невестой.

"Я буду невестой. Выйду замуж. К изумлению", - написала она в Instagram.

Певица опубликовала снимок в белом платье, отдаленно напоминающем свадебное, и подвенечной фате с диадемой.

Подписчики в комментариях приняли сообщение 59-летней Мадонны в шутку и отметили, что, возможно, певица снимает клип на свой очередной трек. Впрочем, некоторые написали, что не удивятся, если исполнительница снова отправится к алтарю.

Напомним, Мадонна была замужем дважды: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Певица воспитывает двух родных детей и четверых приемных.

Как ранее сообщалось, Мадонна на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" пришла в чрезмерно открытом наряде.

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