Мадонне разрешили усыновить еще двух детей

Певица уже воспитывает двоих приемных детей из Малави.

Мадонна с приемной дочерью Мерси Reuters

Верховный суд Малави разрешил 58-летней певице Мадонне усыновить еще двух детей из этой страны.

Об этом пишет BBC.

Артистка лично присутствовала на судебном заседании в Лилонгве, столице Малави, которое прошло во вторник, 7 февраля.

Мадонна прилетела в Малави в конце января, однако тогда она отрицала, что подала прошение об усыновлении. Артистка заявляла, что ее визит связан сугубо с благотворительными проектами. Возможно, таким образом Мадонна просто не хотела привлекать внимание журналистов.

Певица уже воспитывает двоих приемных детей из Малави. В 2006 году она усыновила мальчика Дэвида, а в 2009 году — девочку Мерси. Сейчас им обоим по 11 лет. Также у Мадонны есть 16-летний сын Рокко от Гая Ричи и 20-летняя дочь Лурдес от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона.

Напомним, Николь Кидман думает над усыновлением 5-го ребенка.