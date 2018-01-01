Макаревич: Крым является оккупированной территорией

Артист подчеркнул, что его позиция по Крыму за прошедшие четыре года не изменилась

Макаревич высказался об оккупации Крыма. facebook.com/makarevichav

Музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макареви ч заявил, что не был на гастролях в аннексированном Крыму с 2014 года. При этом он пообещал, что и впредь туда не поедет, поскольку считает эту территорию оккупированной.

Так музыкант ответил на вопросы журналистов RTVi касательно его позиции по полуострову.

Макаревич подчеркнул, что его позиция по Крыму за прошедшие четыре года не изменилась: "Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности — это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему "а вот американцам можно, значит, нам тоже можно" — это разговор плохой. Получается, что, если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция".

При этом музыкант прокомментировал и позицию своего коллеги по группе, клавишника Андрея Державина, который подписал письмо в поддержку аннексии Крыма в 2014 году. "Нет, я вас уверяю, он от этого бесконечно далек. Я не знаю, зачем он это сделал. Он сам себе не может это объяснить", – заверил он.

Кроме того, Макаревич отметил, что его отношение к российской власти изменилось не за один день, на него повлияла событий, решений и деклараций. По его словам, он принял решение "постараться сохранить остатки нервов", если происходит событие, на которое он не может повлиять.

"Я имею в виду, что вот опять случилось какое-то выступление – Захаровой или что-то сказал Путин, стал всех пугать ракетами вдруг. Все начинают активно обсуждать, мне начинают звонить. Я не могу повлиять на сознание и подсознание Захаровой никак. Вот пока она на своем посту, она будет такая, я думаю. Или пока ей не дадут прямое указание сменить вектор. Поэтому зачем я буду вообще об этом говорить? Кроме того, что мне это просто крайне неинтересно и малоприятно", – резюмировал артист.

Ранее Андрей Макаревич предложил 100-процентно действенный способ блокировки Telegram.

Кроме того, Макаревич жестко прошелся по депутатам Госдумы. Музыкант прокомментировал возможность производства товаров без разрешения правообладателей.

Ранее Макаревич поделился постом о дружбе народов. Музыкант признался, что делал все возможное, чтобы не случилось трагедии – войны и вражды между Россией и Украиной.

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