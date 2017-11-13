Макаревич рассказал о замене клавишника, поддержавшего Путина по Крыму

Державин в ответ на вопрос радиостанции о причине ухода из "Машины времени" бросил трубку.

Андрей Макаревич и Андрей Державин Бульвар Гордона

Клавишник российской группы "Машина времени" Андрей Державин, которого перед гастролями в Украине заменили на другого музыканта, ушел из коллектива не из-за политических разногласий.

Об этом рассказал лидер группы Андрей Макаревич сообщает Lenta.ru.

Так, ранее Державин подписал "открытое письмо Путину" в поддержку аннексии Крыма

Макаревич назвал ерундой версию о том, что музыкант уходит из-за поддержки присоединения Крыма к России в 2014 году. Отмечается, что сам Державин в ответ на вопрос радиостанции о причине ухода из "Машины времени" бросил трубку.

Отметим, что ранее Державин подписал "открытое письмо Путину" в поддержку аннексии Крыма

В феврале 2015 года менеджер "Машины времени" Антон Чернин рассказал, что в группе произошел раскол из-за разной позиции музыкантов по Крыму. Он отметил, что Державин и директор группы Владимир Сапунов выступили за присоединение полуострова к России, когда как бас-гитарист Александр Кутиков и Макаревич поддержали Украину.

Фото: bulvar.com.ua.