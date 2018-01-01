Маккартни опубликовал песни из нового сольного альбома: видео

Композиции вышли в популярном формате Lyric Video.

Пол Маккартни возвращается на большую сцену Фото: Reuters

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни опубликовал две песни, которые будут включены в альбом музыканта, планируемый к выходу осенью.

"Новый альбом "Egypt Station" выйдет 7 сентября", - сообщил музыкант в Twitter.

На Youtube треки "Come On To Me" и "I Donʼt Know" вышли в формате Lyric Video, когда песню сопровождает анимированный видеоряд с ее текстом.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Маккартни, песню "I Don't Know" он описывает как "печальную и умиротворяющую балладу", а композиция Come On To Me представляет собой "шумный топот, который раздувает из искры пожар".

Альбом "Egypt Station" станет первым релизом музыканта после вышедшего в 2013 году альбома "New".

Напомним, Маккартни возглавил рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Состояние экс-участника "The Beatles" оценили в более, чем один миллиард долларов.

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