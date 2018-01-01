Макс Барских на концерте в России рассказал о личной трагедии

Певец в феврале этого года потерял отца.

Певец в феврале этого года потерял отца Instagram Макса Барских

Украинский певец Макс Барских дал концерт в зале "Мегаспорт" в России, где он впервые публично попрощался со своим умершим отцом.

Исполнитель во время исполнения песни "Февраль" 10-тысячной публике признался, что в этом году умер его отец, передает "СтарХит".

"К сожалению, прошлый "Февраль" навсегда забрал его, но он останется в моем сердце навсегда", - признался музыкант.

Также Барских спел песню на украинском языке "Небо".

К слову, в декабре 2017 Барских выпустил документальный пластический этюд об отношениях с отцом под названием "Февраль". Режиссером стал Алан Бадоев. В клипе вместе с Максом снялся не актер, а настоящий отец артиста.

Ранее Макс Барских снял новый клип в метро.

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