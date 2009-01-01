Максим Чмерковский впервые показал сына, опубликованы фото

Пара представила всему миру Шаю в утреннем шоу Good Morning America.

Instagram

Известный танцор Максим Чмерковский впервые представил сына всему миру.

Снимки он опубликовал на странице в Instagram.

"Я надеялся, что он будет похож на меня, а от мамы возьмет ее индивидуальность. Но Шаи Александр — точная копия Петы, так что я немного разочарован", — признался на одном из известных шоу США Максим Чмерковский.

Первенец появился на свет 4 января и превратился в "центр Вселенной" для своих родителей-танцоров, 30-летней Петы Маргатройд и 37-летнего коренного одессита Максима Чмерковского, ставших известными после участия в шоу "Танцы со звездами".

Пара представила всему миру Шаю в утреннем шоу Good Morning America.

На вопрос, кем молодые родители видят сына в будущем, Максим ответил: "Он будет очень высокий. Вспоминая недавно подписанный контракт Леброна Джеймса на 1 миллиард долларов с NBA, я надеюсь все же на карьеру баскетболиста".

Напомним, Пинк показала подросшего сына.