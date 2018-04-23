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Максим Галкин позировал в ванной почти голым, видео

Сегодня, 10:34

Ролик, который выложил в Сеть юморист, собрал свыше миллиона просмотров.

Галкин
Максим Галкин позировал в ванной полуобнаженным Скриншот с instagram.com/maxgalkinru
Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин — выложил в Сить видео, на котором он запечатлен в ванной полуголым.

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram, за день его просмотрели более миллиона раз.

На видео ведущий сначала позирует в куртке с обнаженным торсом и в штанах, а потом — в обмотанном вокруг бедер полотенце.

Галкин
Максим Галкин позировал в ванной полуобнаженным Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Ранее Максим Галкин поделился в соцсети милым видео, на котором запечатлены их с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть ролик с малышами звездной пары можно здесь.

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Максим Галкин, ванна, полуголый
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