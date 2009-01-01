Максим Виторган впервые показал лицо их с Собчак малыша

Лицо малыша Макс закрыл руками.

Максим Виторган и Ксения Собчак Instagram

Российский актер Максим Виторган порадовал поклонников новым снимком с полугодовалым сыном.

Фото он опубликовал у себя на странице в Instagram.

Пару месяцев после рождения звездные родители не публиковала в Сети фото сына. Затем они начали его показывать лишь со спины.

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На этот раз Виторган решил разместить фото малыша, на котором практически видно лицо ребенка, и выложил в Сеть снимок, где он держит в сумке-переноске Платона.

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Лицо малыша Макс закрыл руками, но, даже в таком виде, поклонники уверены, что мальчик — копия Ксении Собчак.

Напомним, Собчак уже месяц отдыхает, оставив маленького сына на родственников.