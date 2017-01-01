Маленький комочек счастья: жена Димы Маликова поделилась первым фото сына

Подписчики оставили сотни комментариев с поздравлениями.

Елена Маликова редко балует подписчиков новыми фото, в этот раз она поделилась трогательным фото всей семьи. Дмитрий Маликов целует жену, а внизу у Стефании, дочери Маликовых, на руках младший братик. Его личико Маликова прикрыла "смайликом".

"Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!", - подписала снимок Маликова.

Подписчики жены Маликова оставили сотни комментариев с поздравлениями: "Красивая семья. Пример для подражания. Растите здоровыми", "Мои поздравления Вашей дружной семье!".

Напомним, 24 января семья Маликовых пополнилась на еще одного члена семейства. Суррогатная мама родила мальчика в Санкт-Петербурге, потом младенца поездом доставили в Москву.

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Имя сыну родители пока не придумали - в этом Дима признался Игорю Николаеву, который, поздравляя старого друга с пополнением в семействе, спросил, как назвали.

Как известно, 47-летний Дмитрий Маликов и его 55-летняя супруга Елена воспитывают 17-летнюю дочь Стефанию, которая, к слову, выросла настоящей красоткой и стала известным блогером — на ее Инстаграм-страницу подписаны почти полмиллиона интернет-пользователей. У супруги артиста также есть дочь Ольга от первого брака.