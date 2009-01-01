Мама Джамалы пришла на съемочную площадку "Голосу країни-7"

В комментариях под фотографией пользователи бурно отреагировали на семейный снимок.

Джамала с мамой Instagram

Певица поделилась трогательным снимком с мамой на фоне тренерского красного кресла на своей страничке в социальной сети.

К снимку Народная артистка Украины и победительница "Евровидения-2016" поставила хештег #моямамасамаялучшаянасвете.

"Моя мама очень строгий критик. Она профессиональный музыкант, пианистка, преподаватель фортепиано. У нее очень хороший музыкальный слух. Именно благодаря маме в детстве я вместо колыбельной слушала пластинки Эллы Фитцджеральд и Леонтины Прайс, — рассказала Джамала. — Мама — поклонница "Голосу країни", не пропускает ни одной передачи. После выпусков программы мы созванивались, обсуждали выступления, делились впечатлениями. Почти что пытались представить себя на месте тренеров :) И в большинстве случаев наши с мамой мнения совпадали на 100%".

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В комментариях под фотографией пользователи бурно отреагировали на семейный снимок: "Такие лучезарные", "Красавицы!", "Галина Михайловна супер!".

Напомним, участник "Голосу країни-7" из Вьетнама поразил зрителей и тренеров знанием украинского языка.