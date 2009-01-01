Мама Криштиану Роналду опровергла слухи о беременности его подружки

У футболиста подрастает шестилетний сын Криштиану Роналду-младший.
Об этом пишет Sun.
Недавно девушку спортсмена Криштиану Роналду, испанскую модель Джорджину Родригез, заподозрили в беременности. Развеять слухи поспешила мать футболиста Мария Долореш.
"Криштиану просто положил руку на живот Джорджины на том фото. Насколько я знаю, они не ждут ребенка в ближайшее время. У Криштиану еще будут дети, он этого очень хочет, и у него есть деньги, чтобы их обеспечить. Но все слухи о том, что Джорджина ждет от Криштиану ребенка, являются чушью", — сказала Долореш.
Отметим, что у футболиста подрастает шестилетний сын Криштиану Роналду-младший. Ребенка спортсмену родила суррогатная мать.
Напомним, любой желающий может купить Криштиану Роналду на несколько часов за 920 тысяч фунтов.