Мама Криштиану Роналду опровергла слухи о беременности его подружки

У футболиста подрастает шестилетний сын Криштиану Роналду-младший.

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Мама 32-летнего известного португальского футболиста Криштиану Роналду , Мария Долореш, прокомментировала информацию о беременности модели Джорджины Родригез.

Об этом пишет Sun.

Недавно девушку спортсмена Криштиану Роналду, испанскую модель Джорджину Родригез, заподозрили в беременности. Развеять слухи поспешила мать футболиста Мария Долореш.

"Криштиану просто положил руку на живот Джорджины на том фото. Насколько я знаю, они не ждут ребенка в ближайшее время. У Криштиану еще будут дети, он этого очень хочет, и у него есть деньги, чтобы их обеспечить. Но все слухи о том, что Джорджина ждет от Криштиану ребенка, являются чушью", — сказала Долореш.

Отметим, что у футболиста подрастает шестилетний сын Криштиану Роналду-младший. Ребенка спортсмену родила суррогатная мать.

Напомним, любой желающий может купить Криштиану Роналду на несколько часов за 920 тысяч фунтов.