MamaRika: Через 10 лет у меня будет двое детей, пара платиновых альбомов и, возможно, "Грэмми"

"После прошлогоднего отбора дала себе слово, что больше не буду пробовать себя на "Евровидении" — не хочу ставить себя в сравнительные ряды", — рассказала певица.
Представляем стенограмму чата с MamaRika.
Malinka: Як просувається підготовка до весілля? Чи призначена вже дата? Вже обрали, на які екзотичні острови вирушите?
MamaRika: Підготовки ніякої немає. Дата теж не вибрана. Навіть і не знаю, коли це буде. Явно, не найближчим часом. У нас багато інших справ, багато роботи, тому нам поки що не до весілля. Як тільки з'явиться "вікно", тоді ми цим займемося.
Smilik: Анастасіє, а як воно, бути у стосунках із КВНщиком?:)
MamaRika: Як і зі звичайною людиною.
Якщо ви про те, чи весело нам… Я би не сказала, що гумористи в житті дуже веселі люди. Навпаки, гумор для них — це робота, і, дивлячись гумористичне шоу, Сергій просто і без емоцій говорить "смішно" чи "не смішно". Для нього гумор — це робота.
Звичайно, з різних життєвих ситуацій ми намагаємося виходити з гумором. Але це не більше, ніж у інших людей.
Оксана Пащак: Ви підтримуєте думку про те, що щастя любить тишину? Що для вас є щастям?
MamaRika: Щастя для мене — бути в колі сім'ї, бути поруч із коханою людиною, бути на сцені. Щастя буває різним. Головне — знайти для себе ті речі, які занурюють у стан абсолютного щастя.
Людмила Бажан: Почему не носите кольца?
MamaRika: Потому что они блокируют энергию. Люблю, когда энергетические потоки ничем не пережимаются. Знаю, что звучит странно. :) Недавно стала носить единственное кольце — обручальное.
Оксана Пащак: Якщо би вам запропонували переїхати кудись в Україні, то яке це місто було би? А якщо закордоном?
MamaRika: В Україні — Одеса, безмежно люблю це місто. А закордоном — Іспанія або Шрі-Ланка. Тягне мене на тепло — враховуючи сьогоднішню весну, хочеться тепла.
Данил Рождсетвенский: Какой город запомнился больше всего? Почему?
MamaRika: Якщо ви питаєте про концерти, то це, мабуть, Харків. Неймовірно музичне місто з музичними людьми. Відчувала, що кожне моє слово, сказане зі сцени, кожна моя пісня була почута. Це був дикий розрив. Тож із задоволенням повернуся туди з концертами. Але насправді кожне місто, де я побувала з концертами, особливе. І в цьому весь кайф. Тож із нетерпінням чекаю зустрічі в вашому місті.
Katerina Bondarenko: Говорят, в жизни нужно попробовать все. Что точно никогда не попробуете?
MamaRika: Никогда не попробую наркотики. Это — табу. Считаю, что можно пробовать все, но в разумных пределах и с головой.
Данил Рождсетвенский: Давали ли вам обидные клички?
MamaRika: Моя фамилия — Кочетова, поэтому в школе обзывали "Квочкой". Мне было абсолютно не обидно. Сейчас я — MamaRika. Мама и "квочка" — это где-то рядом. :)
Данил Рождсетвенский: Как видите себя через 10 лет?
MamaRika: У меня будет двое детей, дом, и не один. И пара платиновых альбомов. Возможно одно "Грэмми" (это я уже фантазирую).
Vasilisa: Анастасия, вы очень красивая девушка, женственная, обаятельная. А вам удавалось в жизни что-то получать "за красивые глаза", как говорят? Бывало ли такое, что достигали чего-то благодаря внешности?
MamaRika: Ніколи. Передусім, я просто не вмію цим користуватися. Я — не з тих дівчат, які вміють маніпулювати мужчинами. Я надто відверта і нехитра. Абсолютно в мені цього немає. Тому все в житті мені дається важкою працею. Може, і хотілося б мати такі навички, але це не моє.
Zorro: Коли ви потрапили в український шоу-бізнес, почали спілкуватися з колегами по артистичному цеху, що вас найбільше вразило в цьому середовищі, що приємно, а що не дуже приємно здивувало?
MamaRika: Та мені все подобається. Хороших людей, як і не дуже хороших, достатньо в любій сфері. Мені траплялися різні люди. Питання — як ти до них ставишся. Я просто намагаюся оточувати себе "моїми" людьми, які близькі мені по духу. Створюю собі максимально комфортну атмосферу і не звертаю увагу на те лайно, яке присутнє в "шоу-бізі", як і в будь-якій іншій сфері.
Анастасія: Чи складно вам, молодій виконавиці (з багаторічним стажем), прокладати собі шлях на велику сцену, ставати вагомим учасником українського шоу-бізнесу? З чим виникають основні проблеми?
MamaRika: Так, звичайно, складно. Здебільшого складність у тому, що не вистачає фінансових ресурсів. Також не всі люди готові сприймати такий нестандартний, інший музичний контент. Але, мабуть, я усвідомлювала, що буде так важко, коли ступала на шлях "безпродюсерщини", як говорять відомі продюсери. І я не шкодую ні про що. Здаватися не збираюся.
anastasiya77: Який сенс існування проекту MamaRika? Яка його ціль?
MamaRika: Я хочу показати, що українська музика може бути іншою, може звучати так, як звучить у моєму виконанні. Вірю, що через деякий час своїм прикладом доведу, що не варто боятися експериментувати зі стилями і сміливо класти українські тексти на західні біти. Просто потрібен час, щоб люди впустили це "нове" у свою свідомість, у своє життя.
Fiona: Настю, чи складно вам завойовувати щоразу свого слухача, враховуючи те, що ви вже втретє змінили ім'я, під яким виступаєте? Ви і під своїм справжнім виступали, то вас знали як Еріку, тепер — MamaRika... Не трапиться так, що згодом буде четвертий експеримент і четверта іпостась? Чи MamaRika— це все, назавжди?
MamaRika: MamaRika — це назавжди. Це — моя остання зупинка, я для себе це вирішила. Докладаю максимальних зусиль, щоб та музика, яку я роблю зараз, завоювала якомога більше прихильників. Намагаюся внести свою лепту в українську культуру, музику. Розумію, що жанр, у якому я зараз працюю, поки що не масовий, тому моя задача — максимально розширити свою аудиторію І при цьому я дійсно отримую максимальний кайф від того, що роблю.
Ира Самойленко: Чи є в вашій музикальній творчості те, що ви хотіли доробити, або змінити? Якщо так, то що саме?
MamaRika: Я — у постійному пошуку. Я постійно хочу щось доробити, змінити, довести до ідеалу. Цей процес не припиняється. В цьому весь кайф. Якщо музикант постійно шукає і самокритично налаштований, йому щось вдається в житті зробити.
Данил Рождсетвенский: Планируете менять стиль музыки в будущем?
MamaRika: Глобально — конечно, нет. Свой стиль, музыкальный вектор я уже выбрала. Это то, что внутри меня. Я не могу противиться потокам души. Но, конечно, искать новое звучание — задача любого развивающегося артиста. Поэтому в новом альбоме будет больше электронной музыки, это будет больше R'n'B альбом.
anastasiya77: Де можна знайти мінус на "ХХДД"?
MamaRika: Поки що — ніде. Навіть не знаю, не піратська, офіційна практика залиття "мінуса" в мережу — це, мабуть, розміщення його на ITunes та інших майданчиках. Поки що до цього не дійшли руки.
Людмила Бажан: Настя, какой самый запоминающий момент был на сьемках клипа?
MamaRika: Когда меня в ванной мыли девчонки. Это было необычно. И мне понравилось. Готова на постоянной основе принимать такие ванны. :))))
Людмила Бажан: Можно ли еще как-нибудь выиграть майки "ХХДД"?
MamaRika: Пока — только делая видео с хореографией "ХХДД". Жду ваши видосы.
Данил Рождсетвенский: Как называют ваших поклонников, слушателей? У разных артистов свои названия, а какое у вас?
MamaRika: Пока еще нет названия. Давайте вы придумаете название нашим фан-клубам. За самое креативное название готова дать подарок.
Тая Зимина: После вашего конкурса "ХХДД" планируете устраивать еще творческие конкурсы?
MamaRika: Да, наверное. Но сейчас жду ваших танцевальных видео на песню "ХХДД" — мне же нужно отдавать подарки.
Lina1270: Какие сюрпризы ожидают нас в ближайшее время? Скоро новый хит? И будет ли еще лирика?
MamaRika: Да, будут новые песни в ближайшее время. Одна из них — лирическая. Поэтому просто ждите.
Данил Рождсетвенский: Будет ли альбом "КАЧ" в CD-формате?
MamaRika: Нет, такого в моих планах нет. Но вы можете скачать его в ITunes и других музыкальных магазинах.
Данил Рождсетвенский: Когда вторая часть тура? Когда анонсы?
MamaRika: Вторую часть тура планируем на осень 2018-го. Хотим подготовиться, есть новые идеи и интересные сюрпризы, поэтому будет круто.
Доріс Іфекве: Когда выйдут ваши новые треки? Планируете ли с кем-то записать дует? Песня "ХХДД" — просто топ, побольше бы таких. Удачи в творчестве.
MamaRika: Спасибо большое. Новые песни ждите совсем скоро. Над дуэтом пока думаем.
Людмила Бажан: Когда будет фан-встреча, Mama?
MamaRika: Когда потеплеет, обязательно сделаем.
anastasiya77: Коли планується вихід нових пісень?
MamaRika: Вже зараз у цей момент працюю над новими композиціями, і в найближчі кілька місяців ви зможете почути нові пісні.
anastasiya77: Можна пораду? Пишіть нові треки в стилі MamaRika та "ХХДД" — це саме те, чого не вистачає в українському шоу-бізнесі. І дуже скоро ви станете номер один!
MamaRika: Дякую! Не повірите, але саме так і робимо. Слухайте нові треки в найближчий час. :)
Alexa Zvf: Скільки вам було років, коли ви почали займатися вокалом? Ви щось закінчували? Як почалася ваша вокальна діяльність? Скільки вам зараз років?
MamaRika: Було 7 років, коли почала займатися вокалом. Закінчила музичну школу за класом флейти. Вокалом займалася завжди приватно для себе, тож не маю професійної музичної освіти. Зараз мені 28 років.
anastasiya77: Анастасіє, як гадаєте, в чому полягає рецепт успіху та популярності Олега Винника? І як ви думаєте, чи буде у вас така популярність?
MamaRika: Такої популярності, мабуть, у мене не буде. І слава Богу! Винник — це для мене феномен, який я не можу пояснити. Абсолютно далека від мене така музика. І це все, що я можу сказати.
Денис Цицишвили: Самое большое достижение и самый впечатляющий провал?
MamaRika: Найбільше досягнення — те, що я досі в строю, що я не здаюся і досить успішно розвиваю свою справу без жодної сторонньої допомоги. Для мене це просто диво, що я стільки разів падала і стільки разів вставала, не зважаючи ні на що. Кожна поразка для мене була дуже глибокою і важкою. Але важливо те, що ти робитимеш після падіння, а не те, наскільки боляче було в момент падіння. Тому я і роблю те, що роблю.
Данил Рождсетвенский: Бувало таке, що під час виступу дуже хотілось пчихнути?:)
MamaRika: Бувало. І не тільки це: бувало, що була хвора, з температурою, бувало, що щось в око попало, бувало, що порвалося плаття або поламався каблук — бувало всяке. Але в тому й суть артиста, щоб вийти з ситуації музично і з гумором. Ми — живі люди, тож все це нормально.
Оксана Пащак: Чи ставалися на концертах якісь масштабні конфузи?
MamaRika: Було одного разу, коли послизнулася на підборах і впала. Дуже боляче впала на "п'яту точку", але обжартувала ситуацію, сказала кілька жартів. Мужчини з залу мене ринулись піднімати. Це було водночас і весело, і боляче. Висновок — нема чого вдягати підбори на свіжу підлогу. :)
Tianna: Як ви ставитеся до участі в різноманітних телевізійних конкурсах-шоу типу "Голосу" чи "Х-фактору" розкручених і відомих артистів поруч із початківцями? Самі б погодилися взяти участь в одному з таких телепроектів? Якщо б і перемогу не здобули, але б засвітилися в праймтаймі на одному з ключових телеканалів та розширили аудиторію...
MamaRika: Як запрошений гість — чому б ні. Як учасник — мабуть, це мало б бути щось кардинально інше, не вокальне — танці або акторське щось. Точно не вокальне. Вокальних реаліті мені вже достатньо. Я б пішла на шоу, яке б могло мене навчити чомусь новому.
Rika: Торік ви брали участь у "Євробаченні", а чому цьогоріч вирішили не пробувати себе на цьому конкурсі? Розчаровані минулорічним досвідом? І як вам цьогорічний переможець — зможе посісти одне з перших місць, як думаєте?
MamaRika: Я дала собі слово, що більше не буду пробуватися на "Євробаченні" після тогорічного відбору. Це був і приємний, і не дуже досвід водночас. Нарешті зрозуміла, що не хочу підганяти себе під якийсь формат, навіть шоу, не хочу себе ставити в порівняльні ряди. У тому відборі не все пішло так, як я хотіла, і мені прийшлося підлаштуватися під ситуацію. А відтоді, як я перейшла на свій хліб, волію сама вирішувати, що і як. Тому, мабуть, на компроміси йти більше не хочу. Вдячна за той досвід, але, мабуть, це було востаннє.
Я нейтрально ставлюся до Melovin. Навіть не знаю, в принципі, чи доречно мені давати якісь прогнози. Єдине — бажаю йому бути максимально чесним на сцені і отримувати задоволення, і люди це відчують. Все решта залежить від багатьох факторів, оскільки "Євробачення" — це не тільки музичний, але й політичний конкурс. Бажаю успіху нашому учаснику.
Денис Цицишвили: Хто із тих, хто брав участь у національному відборі на "Євробачення", був вашим фаворитом і чому?
MamaRika: Фаворитами были Loud и Kadnay. Считаю, они — "фирмачи" и делают крутой саунд. За ними будущее украинской музыки.
Oleg_g: Вы уже давно на сцене. А у вас, кроме как в шоу-бизнесе, есть друзя? Сложно доверять людям извне или, наоборот, они надежнее?
MamaRika: Как раз в шоу-бизнесе у меня нет друзей. Все мои настоящие друзья извне. С ними есть, о чем поговорить, и они объективно могут оценить ситуацию со стороны. А, в принципе, у меня очень мало друзей. Для начала я ликвидировала всех подруг, а те, кто остался — проверенные и закадычные.
Татьяна Думина: Просто хочу напомнить, что очень люблю тебя, несмотря на то, что я пропала. Новый клип — ракета!
MamaRika: Спасибо, Танюха! Надеюсь, ты счастлива в браке. Ты в этот момент готовишь борщ? :) Люблю тебя.
Данил Рождсетвенский: Настя, как относитесь к группе The Hardkiss? Слушаете ее?
MamaRika: Да, очень нравится. Считаю их одними из лучших в Украине.
Людмила Бажан: Вам нравится творчество LP?
MamaRika: Да, она интересная, круто работает в "лайвах", но все равно это не моя музыка.
Iryliatko: Ялинку вже прибрали? :)
MamaRika: Так, ялинку прибрали. Не повірите, прибрали 9 березня. Думала, весна прийде, як тільки її приберу. Але виявилося, що мої спроби нашаманити не діють — весна загуляла.
Aleksa: Вы ведете здоровый образ жизни или все-таки позволяете себе иногда вредненькое (алкоголь, фаст-фуд, мучное, сладкое)? И как насчет йоги, не забросили?
MamaRika: Да, пытаюсь вести здоровый образ жизни. Иногда позволяю себе всякие гадости, но потом отрабатываю их физическими нагрузками. Йогу не забросила, занимаюсь для себя. Сочетаю все это с фитнесом, планирую весной начать бегать, когда она придет. :)
Надежда Майная
Фото Александра Синицы