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MamaRika презентовала песню для "Евровидения"

Сегодня, 17:59

Для артистки участие в конкурсе — это один из эффективных способов ознакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию.

Эрика
MamaRika Instagram
 Участники нацотбора на "Евровидение-2017" начали активно представлять свои конкурсные композиции.

На днях певица MamaRika, экс-Эрика, презентовала песню на английском языке "We are one".

Для артистки участие в конкурсе — это один из эффективных способов ознакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию.

"Во время работы над треком я попыталась проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального телеконкурса в Европе. И воплотить в звуках Любовь. В независимости от внешних и внутренних различий нам необходимо беречь это чувство. И беречь друг друга. Поскольку все мы —  одно целое", —  отметила MamaRika, пишет Таблоид.

Напомним, жеребьевка стран-участниц "Евровидение-2017" пройдет 31 января.

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