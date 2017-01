MamaRika презентовала песню для "Евровидения"

Для артистки участие в конкурсе — это один из эффективных способов ознакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию.

MamaRika Instagram

начали активно представлять свои конкурсные композиции.

На днях певица MamaRika, экс-Эрика, презентовала песню на английском языке "We are one".

Для артистки участие в конкурсе — это один из эффективных способов ознакомить со своим новым творчеством широкую аудиторию.

"Во время работы над треком я попыталась проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального телеконкурса в Европе. И воплотить в звуках Любовь. В независимости от внешних и внутренних различий нам необходимо беречь это чувство. И беречь друг друга. Поскольку все мы — одно целое", — отметила MamaRika, пишет Таблоид.

Відео, опубліковане користувачем MamaRika (@mamarika_official) Січ 20, 2017 о 12:49 PST

Напомним, жеребьевка стран-участниц "Евровидение-2017" пройдет 31 января.