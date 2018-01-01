MamaRika рассказала о своем самом большом достижении

Каждое поражение было очень глубоким и тяжелым, поделилась певица.

Анастасия Кочетова сказала, что довольно успешно развивает свое дело без всякой посторонней помощи Главред

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) считает своим самым большим достижением то, что она до сих в строю, не сдается и довольно успешно развивает свое дело без всякой посторонней помощи.

Каждое поражение было очень глубоким и тяжелым, поделилась артистка во время чата на "Главреде".

"Для меня это просто чудо, что я столько раз падала и столько раз вставала, несмотря ни на что", — отметила гостья.

По словам исполнительницы, "важно то, что ты будешь делать после падения, а не то, насколько больно было в момент падения". "Поэтому я и делаю то, что делаю", — заявила собеседница.

Ранее Анастасия Кочетова говорила "Главреду", что слишком откровенная и нехитрая, поэтому в жизни ей все дается тяжелым трудом. Также она утверждала, что "не из тех девушек, которые умеют манипулировать мужчинами".