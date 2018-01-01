MamaRika разделась в новом ярком клипе

Исполнительница выпустила видео на трек "ХХДД".
Также в видео певица появляется обнаженной - она сидит в ванной, повернувшись к камере полубоком, а тем временем другие девушки ее мобт и поливают водой.
Режиссером видеоработы стал Радислав Лукин. Снимали клип в необычных локациях: санатории, библиотеке КПИ и на складе.
"Основной целью было показать красоту и неповторимость современных украинских девушек, их независимость, стиль и отношение к жизни. Пусть это видео станет визитной карточкой всех украинок-разных, сильных и свободных, ведь именно такими они и есть!", - прокомментаровала новую работу MamaRika.
Ранее MamaRika похвасталась переменами в личной жизни.