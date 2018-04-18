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Маме смена растет: младшая дочь Оли Поляковой поразила Сеть пением

Сегодня, 13:58

К удивлению, девочка исполнила не мамину композицию.

Оля Полякова
К удивлению, девочка исполнила не мамину композицию instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками видео, на котором ее младшая дочь Алиса поет песню украинского артиста Alekseev.

Талантом дочери артистка похвасталась на своей странице в Instagram. Алиса старательно исполняла хит Alekseev "Пьяное солнце" под аккомпанемент мамы.

"Ну Фсе, начинаем концертную деятельность))) @alekseev_officiel бери на беки)", - шутливо подписала видео Полякова.

Поклонники восхитились пением Алисы, и отметили, что уже готовы ходить на ее концерты.

"Умничка, талантище", "Буду приходить на концерты", "Здорово! И песню люблю, и то как вы всегда натуральны и искренны!", "Молодец! Будет маме замена", "Класс! У талантливой мамы и детки таланты!", - восхищались юзеры.

Ранее Оля Полякова позировала в обновленном образе.
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Оля Полякова, дочь, пение, Пьяное солнце, Alekseev, Алиса Полякова
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