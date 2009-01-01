Маричка Падалко с детьми позировала для глянца

В интервью ведущая поделилась с читателями своими секретами успешности и на работе, и в семье.

Маричка Падалко с дечерями Instagram

Ведущая Маричка Падалко вместе с детьми позировала для глянца "Отдохни".

Об этом пишет ТСН.

В интервью журналу телеведущая рассказала, как ей удается совмещать роли ведущей, жены и мамы и еще успевать активно заниматься спортом.

"Рождение третьего ребенка — это большой стимул для личного развития. Чем больше детей, тем больше всего вы успеваете! Это доказано на практике", — говорит Маричка.

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В интервью ведущая поделилась с читателями своими секретами успешности и на работе, и в семье. Она рассказала, как ее звездная семья проводит выходные и распределяет домашние обязанности.

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"Все выходные и каникулы проводим на даче — там каждому найдется занятие. Пара маминых рук — это хорошо, а когда есть еще три пары ручек, которые могут прополоть по кусочку клумбы, — это совсем другая история!" — поделилась многодетная мама.

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Маричка рассказала об увлечениях детей, их талантах, графиках жизни, кружках, а также о том, как Миша, Катя и Маша борются за внимание родителей.

"У них есть привычка — начинать рассказывать маме что-то важное, когда она с кем-то разговаривает. Это их шанс заполучить все ее внимание, когда рядом нет соперников", — смеется Маричка.

Ведущая рассказала и о спорте в жизни. Несмотря на плотный график, ей удается ставить новые и новые цели — и достигать их. Маричка участвует в забегах, имеет уже несколько наград за различные дистанции и ежедневно демонстрирует идеальную физическую форму.

"Мы не фанаты фастфуда. Самое вредное, что я ем в небольшом количестве, — черный шоколад. Это прекрасная альтернатива сладкому", — поделилась ведущая.

Напомним, Катя Осадчая с маленьким сыном снялась для глянца.