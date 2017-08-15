Марина Анисина в купальнике станцевала для Джигурды под пиратским флагом

Влюбленные, которые помирились после серьезной ссоры, демонстрируют идиллию в социальных сетях.

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после нашумевшего развода наслаждаются семейным отдыхом в Греции.

Об этом пишет starhit.

Влюбленные, которые помирились после серьезной ссоры, демонстрируют идиллию в социальных сетях. Судя по всему, у шоумена и спортсменки получилось полностью уладить противоречия, возникшие между ними. Поклонники пары отмечают, что Анисина словно расцвела, возобновив отношения с Джигурдой.

Недавно Никита Борисович обнародовал в социальных сетях ролик, на котором его избранница демонстрирует плавные движения под музыку. Марина Анисина не скрывает, что очень счастлива воссоединению с мужем. Женщина не скрывает своих чувств по отношению к второй половинке.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 15 2017 в 10:50 PDT

"Богиня Анис подарила мне танец нестерильной любви на носу лодки, с которой перед этим выпал один из охранников Марины! А я вспомнил свое стихотворение, которое написал десять лет назад, когда уже добился взаимности от божественной Анисиной, но уступал ее просьбам хранить в тайне наш роман и говорил, что буду ждать согласия богини стать моей женой!" — сообщил Джигурда.

Напомним, Джигурда и Анисина стали обладателями всего имущества покойной Людмилы Браташ.