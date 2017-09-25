Мария Шарапова собралась замуж — СМИ

Теннисистка показала кольца на безымянном пальце правой руки.

Мария Шарапова Instagram

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с несколькими кольцами на безымянном пальце правой руки.

Фото появилось на странице 30-летней спортсменки в Instagram, пишет lenta.ru.

К снимку Шарапова не сделала подписи и добавила только хэштег "Вместе со мной".

18 сентября в Сети появился отрывок из автобиографии Шараповой, где она рассказала о расставании со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Сен 25 2017 в 9:22 PDT

В сентябре Шарапова приняла участие в Открытом чемпионате США (US Open), на котором дошла до четвертого круга, обыграв на старте соревнований вторую ракетку мира, румынку Симону Халеп. После турнира россиянка поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место.

Ранее сообщалось, что известная теннисистка Мария Шарапова закрутила роман с экс-бойфрендом Кайли Миноуг, испанским манекенщиком Андресом Веленкосо.

Напомним, Анжелика Варум запрещает 17-летней дочери выходить замуж.