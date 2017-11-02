Мария Яремчук презентовала автобиографический трек "До нестями"

Певица поделилась личной историей в новой танцевальной композиции.

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Репертуар певицы Марии Яремчук поражает разнообразием стилей и жанров, а всегда разная исполнительница умеет удивить своих слушателей и зрителей.

После громкого успеха популярного сегодня сингла "Ти в мені є", который на протяжении года после премьеры находился в топах на радио и телевидении, став одним из самых ротируемых треков 2017-го, певица презентует новую танцевальную композицию под названием "До нестями".

Над песней работала неизменная творческая команда. Автором слов и музыки стал талантливый композитор Михаил Клименко, саунд-продюсером выступил фронтмен группы The Maneken Евгений Филатов, который также создал аранжировку для трека "Ти в мені є".

Публикация от MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Ноя 2 2017 в 2:18 PDT

Новая композиция отображает личные переживания Марии в поисках "настоящего".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Ноя 2 2017 в 2:18 PDT

"До нестями" — це сторінка з біографії. Це синергія з моїм другом композитором Михайлом Клименко, який супертонко вловлює вібрації моєї душі і знає мої маленькі життєві драми. Одна з них — це мій крик свободи. Свободи від шаблонів і очікувань, і пошук справжнього в собі. А як відомо, коли ти полюбив себе такого як є — маєш шанс щоб тебе полюбив хтось іще. І така справжня любов, вона кружляє до нестями, — поделилась мыслями Яремчук.

#доНестями Публикация от MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Ноя 2 2017 в 2:15 PDT

В творческих планах певицы — съемки клипа на новый трек. Видео станет третьей совместной работой Марии с известным режиссером Аланом Бадоевым. Напомним, предыдущий клип Яремчук и Бадоева на песню "Ти в мені є" пользуется огромной популярностью, став одной из самых успешных украинских видеоновинок 2017 года.

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