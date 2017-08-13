Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку 19 века

Певица снялась в фотосессии, посвященной Дню Независимости Украиныю

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Накануне празднования 26-й годовщины Независимости страны 26 украинок, представительниц разных профессий, приняли участие в фотопроекте 23-59.com.ua.

Среди них единственная певица — Мария Яремчук.

Перед камерой артистка позировала в старинной коллекционной вышиванке конца 19 столетия, дополненной современной юбкой от известного украинского дизайнера Елены Бурбы.

Об уникальности и неповторимости вышитой черными нитками рубашке, которую примерила Мария, позволяет говорить даже беглый обзор кроя. Такие вышиванки с плечевыми вставками, пришитыми по основанию ткани, шили только в селах Борщевского района Тернопольской области. Вышивка выполнялась шерстяной нитью "бавна", техниками "колодки", "ретязь", "счетная гладь", "цепочка". Основным мотивом являлась архаическая графема ромба с крючками.

Мария Яремчук всегда с удовольствием принимает участие в проектах, популяризирующих культурное достояние украинского народа. К слову, в гардеробе артистки также имеется несколько традиционных вышитых рубашек: "Вышиванка — это не просто символ Украины, один из самых эффектных элементов народного творчества, неподвластного течению времени. Это также очень красиво, современно и стильно", — говорит певица.

Напомним, София Ротару примерила яркую вышиванку.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Авг 13 2017 в 12:06 PDT