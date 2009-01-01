Мария Яремчук сыграла в любовь с Ivan Navi

В новом клипе "Хімія" артист соединил две свои страсти — бокс и музыку

Мария Яремчук, Ivan Navi Пресс-служба

Певец Ivan Navi презентовал клип на песню "Хімія", в котором реализовал давнюю мечту — вернулся на ринг, ведь в юности профессионально занимался боксом.

Главной героиней новой видеоработы стала украинская певица Мария Яремчук, которая также приняла участие и в записи трека. Свой фрагмент в песне артистка начитала в стиле реп.

"Мария добавила песни" Хімія " особого шарма. Очень круто, что мы оказались на одной музыкальной волне и сделали этот feat! С ней было очень легко и приятно преодолевать весь съемочный марафон клипа. Съемки длились долго, и за весь съемочный процесс у нас было не более одного часа на отдых. Даже несмотря на то, что на ринг выходил я, для меня настоящим бойцом этих двух дней была Мария, — восторженно рассказал о съемках Ivan Navi. — По сценарию она принимала участие практически во всех съемочных сценах, а когда имела свободные несколько минут — возвращалась на площадку и просто поддерживала со стороны. Это придавало сил на ринге. За девушек мне драться не впервые, поэтому получилось все очень по-настоящему", — признался певец.

В центре сюжета — классический любовный треугольник. Два друга боксера влюблены в одну девушку — героиню Марии Яремчук и чтобы ее завоевать, они сходятся в схватке на ринге. Ivan Navi так вжился в роль, что в результате боя лицо и тело певца было покрыто настоящими ссадинами и кровью.

Специально для клипа "Хімія" режиссеры Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак из Manifest Production построили 5 локаций на двух платформах на территории киностудии им.О.Довженка: боксерский ринг, парк, баскетбольную площадку и две комнаты героев. Пока снимали на одной — другую готовили к новым сценам. Иван на протяжении 2 месяцев готовился к съемкам в спаррингах с профессиональными боксерами, а также специально для клипа похудел на 7 килограмм. Съемки видеоработы длились 37 часов без перерыва.

Напомним, Ivan Navi на премии YUNA-2017 символически показал становление новой украинской музыки.