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Мария Яремчук угодила в больницу на Бали

Сегодня, 13:18

Что именно произошло, Яремчук не сообщила.

Мария Яремчук
Мария Яремчук Instagram
23-летняя украинская певица Мария Яремчук попала в больницу на острове Бали.

Об этом Яремчук сообщила у себя на странице в Instagram. 

Мария опубликовала фото руки с катетером.

Что именно произошло, Яремчук не сообщила. По дате на снимке понятно, что в больницу ее доставили 23 февраля утром. Своими любопытным фолловерам певица написала: "жить будем, немного полихоманило, но все хорошо".

Мария Яремчук
Instagram

Певица уже с конца января находится на Бали (Индонезия). На острове вместе с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым она снимала новый клип.

Артистка была вынуждена обратиться за помощью к медикам. 

Напомним, Ада Роговцева попала в реанимацию.

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Мария Яремчук, больница, госпитализация, отдых, Бали
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