Мария Яремчук угодила в больницу на Бали

Что именно произошло, Яремчук не сообщила.

Мария Яремчук Instagram

23-летняя украинская певица Мария Яремчук попала в больницу на острове Бали.

Об этом Яремчук сообщила у себя на странице в Instagram.

Мария опубликовала фото руки с катетером.

Что именно произошло, Яремчук не сообщила. По дате на снимке понятно, что в больницу ее доставили 23 февраля утром. Своими любопытным фолловерам певица написала: "жить будем, немного полихоманило, но все хорошо".

Instagram

Певица уже с конца января находится на Бали (Индонезия). На острове вместе с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым она снимала новый клип.

Артистка была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Напомним, Ада Роговцева попала в реанимацию.