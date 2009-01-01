Мария Яремчук угодила в больницу на Бали

Что именно произошло, Яремчук не сообщила.
Об этом Яремчук сообщила у себя на странице в Instagram.
Мария опубликовала фото руки с катетером.
Что именно произошло, Яремчук не сообщила. По дате на снимке понятно, что в больницу ее доставили 23 февраля утром. Своими любопытным фолловерам певица написала: "жить будем, немного полихоманило, но все хорошо".
Певица уже с конца января находится на Бали (Индонезия). На острове вместе с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым она снимала новый клип.
Артистка была вынуждена обратиться за помощью к медикам.
Напомним, Ада Роговцева попала в реанимацию.