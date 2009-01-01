Марк Цукерберг нежно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Специально к этому событию Марк опубликовал архивный снимок со свадьбы.

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Об этом пишет ivona.

19 мая американский программист, миллиардер и основатель одной из самых популярных социальных сетей Facebook 33-летний Марк Цукерберг отпраздновал пятую годовщину супружеской жизни.

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Специально к этому событию Марк опубликовал архивный снимок со свадьбы и написал трогательный пост в Instagram.

"Сегодня наша c Присциллой пятилетняя годовщина свадьбы. Я обещал Присцилле, что каждый год мы будем отмечать медовый месяц. В этом году мы путешествуем по США, а медовый месяц проведем в сельском штате Мэн. Один урок, который я выучил из брака, состоит в том, что чем больше времени вы проводите вместе, тем лучше", — написал Марк.

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет подарит жене Виктории остров на 20-летие свадьбы.