Маша Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Пара обнаружила, что их ничего не связівает, кроме дочери.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделится с Надеждой Матвеевой, как ей удалось изменить свою жизнь, сохранить семью и совместить то, что казалось, невозможным.

37-летняя стала гостей программы "Все буде добре".

Об этом Маша написала у себя на странице в Instagram.

Ведущая признается, что от кризиса в отношениях с мужем Тимуром опять же спасалась в работе.

С Надеждой Матвеевой Instagram

"У меня были проекты, когда мне приходилось ночевать в павильонах. И он с этим всем мирился, и даже еду мне как-то привозил, — признается она. — Мое ощущение было, что я перестала быть женщиной. Я была как какой-то киборг работающий. А он просто на это все отойдя смотрел. Он ничего не говорил, и я не говорила. И мы вдруг обнаружили, что нас ничего не связывает кроме дочери".

Напомним, Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с 13-й годовщиной свадьбы.