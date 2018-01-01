"Маша и медведи". Вика из "НеАнгелов" поделилась забавным фото из Болгарии

В соцсети певицу предупредили: "Не садись на пенек! Не ешь пирожок!".

Виктория Смеюха поделилась новым фото instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует возле вырезанных из дерева медведей.

Забавный снимок был сделан в Болгарии, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото за несколько часов собрало более чем полторы тысячи лайков, его прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Маша и медведи!", — пошутил dmitriizaulskii.

Виктория Смеюха поделилась новым фото instagram.com/vikanablack

"Не садись на пенек! Не ешь пирожок!", — написала vitaviktoria19. "Медведи сказали, пока не принесешь мед, они не пустят тебя в корзинку!", — отметила natalin_lis.

Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.